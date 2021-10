Battlefield 2042: tre mappe rivelate nel nuovo video di gameplay

DICE ha deciso che è giunto il momento di farci vedere qualcosa di più su Battlefield 2042, e nello specifico tre delle mappe che saranno presenti nel gioco. Il nuovo video di gameplay infatti è dedicato ad Abbandono, Deriva e Rinascita, che non è il titolo di un libro di self-improvement ma i nomi dei tre campi di battaglia dove la guerra totale andrà a scatenarsi.











Rinascita è ambientata in Egitto, ed è un paesaggio eclettico con una centrale elettrica a pannelli solari da un lato e una lussureggiante struttura di ricerca dall’altro, che include zone perfette per chi ama il combattimento ravvicinato; Deriva ha invece sede in Antartide, e vedrà i giocatori dividersi fra le spaccature del ghiacciaio e la piattaforma al largo della costa ghiacciata; Abbandono presenta un villaggio allagato lungo la costa occidentale dell’India, uno scafo smontato e una colossale nave da esplorare, e occhio ai tornadi.

Ricordiamo che Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre su PC e console PlayStation e Xbox, e che chi effettuerà il preordine potrà giocare anticipatamente a partire dal 12 novembre.