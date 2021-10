TGM@Lucca: ecco il programma completo delle nostre dirette

Anche quest’anno TGM sarà al Lucca Comics & Games come partner ufficiale, e anche quest’anno il nostro inossidabile Mario Baccigalupi ha organizzato una serie di dirette con cui intrattenervi e informarvi in compagnia di ospiti importanti: parleremo, per esempio, con Michele “Sabaku” Poggi dell’attesissimo Elden Ring, e con Nicola Veneziani di Bandai Namco parleremo dell’ampia lineup di titoli del publisher, che spazia da giochi spiccatamente anime come Tales of Arise e Scarlet Nexus a titoli dall’atmosfera più cupa come Little Nightmares e The Dark Pictures Anthology. Non dimenticheremo anche di dare uno sguardo al Made in Italy, con Gerardo Venna di Trinity Team che verrà a raccontarci com’è lavorare su Slaps & Beans 2 e su The Darkest Tales, e Andrea Baz Basilio che ci parlerà delle ultime fatiche di Milestone, nome ormai più che affermato a livello internazionale. Il tutto senza dimenticare uno sguardo all’esport, con il torneo di Street Fighter V sponsorizzato da Western Digital. Trovate di seguito il programma completo; vi ricordiamo che potrete seguire tutte queste dirette sul nostro canale Twitch.

VENERDÌ 29/10

Dalle 16:00 alle 16:30: “Programma di TGM@Lucca”: contenuti di tutte le dirette di The Games Machine a Lucca Comics & Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in studio.

contenuti di tutte le dirette di The Games Machine a Lucca Comics & Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in studio. Dalle 16:30 alle 16:45, “Il miracoloso Lan Party di Frogbyte” : intervista ai patron del più grande lan party in Italia, realizzato con strumenti moderni e amore d’altri tempi

: intervista ai patron del più grande lan party in Italia, realizzato con strumenti moderni e amore d’altri tempi Dalle 16.45 alle 17:45, “TGM 385 Insight: approfondimento sul numero in edicola”: in collegamento con il veterano Paolo “Paolone” Besser, chiacchierata sulla strana coppia di Diablo 2 e Far Cry 6, come copertina e giochi in evidenza; il valore di un antico prodotto editoriale come TGM in relazione all’altrettanto lunga storia di Lucca & Games; descrizione degli altri contenuti con il leitmotive di “cartoni animati giocabili” sotto forma di avventure, GdR d’azione e altro ancora: Tales of Arise, Baldo, Kena, Life is Strange: True Colors, Sable, The Artful Escape, Lake.

in collegamento con il veterano Paolo “Paolone” Besser, chiacchierata sulla strana coppia di Diablo 2 e Far Cry 6, come copertina e giochi in evidenza; il valore di un antico prodotto editoriale come TGM in relazione all’altrettanto lunga storia di Lucca & Games; descrizione degli altri contenuti con il leitmotive di “cartoni animati giocabili” sotto forma di avventure, GdR d’azione e altro ancora: Tales of Arise, Baldo, Kena, Life is Strange: True Colors, Sable, The Artful Escape, Lake. Dalle 18:00 alle 18:15: “WD BLACK – intervista” + “Battlefield 2042, la guerra del futuro” , approfondimento con Alessandro Alosi di TGM

, approfondimento con Alessandro Alosi di TGM Dalle 18:15 alle 18:30: “Contest bundle WD_Black Battlefield 2042”: premi, regole, esempi pratici, contatti e scadenze

premi, regole, esempi pratici, contatti e scadenze Dalle 18:30 alle 19:00, “Presentazione WD_Black Tournament”: torneo competitivo su Street Fighter V commentato in diretta, in collaborazione con Western Digital e i ragazzi di WLT Gaming

SABATO 30/10

Dalle 16:00 alle16:15 : “Freschi di giornata” , presentazione contenuti odierni di TGM a Lucca Comics and Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in Studio.

: , presentazione contenuti odierni di TGM a Lucca Comics and Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in Studio. Dalle 16:30 alle 17:00, “Bandai Namco, anime giocabili al potere!” in studio con Nicola Veneziani, PR & Event Manager Bandai Namco Italia, e in collegamento con Danilo dellafrana e Gabriele Barducci di TGM, una panoramica sulla recente e densissima line-up di Nintendo: Tales of Arise, Scarlet Nexus, la versione Switch di Dragon Ball Z Kakarot, Little Nightmares 2, The Dark Pictures Anthology e altro ancora.

in studio con Nicola Veneziani, PR & Event Manager Bandai Namco Italia, e in collegamento con Danilo dellafrana e Gabriele Barducci di TGM, una panoramica sulla recente e densissima line-up di Nintendo: Tales of Arise, Scarlet Nexus, la versione Switch di Dragon Ball Z Kakarot, Little Nightmares 2, The Dark Pictures Anthology e altro ancora. Dalle 17:00 alle 17:45, “Sabaku No Maiku, uno sguardo su Elden Ring” ; sempre in studio con Mario Baccigalupi di TGM e Nicola Venezioni di Bandai Namco, collegamento con il creator e influencer Michele “Sabaku” Poggi: Elden Ring, cocktail ad alta gradazione con tanto Hidetaka Miyazaki e una generosa spruzzata di George R.R. Martin.

; sempre in studio con Mario Baccigalupi di TGM e Nicola Venezioni di Bandai Namco, collegamento con il creator e influencer Michele “Sabaku” Poggi: Elden Ring, cocktail ad alta gradazione con tanto Hidetaka Miyazaki e una generosa spruzzata di George R.R. Martin. Dalle 18:00 alle 19:00:” WD BLACK TOURNAMENT”, Torneo competitivo su Street Fighter V commentato in diretta, in collaborazione con Western Digital e i ragazzi di WLT Gaming

DOMENICA 31/10

Dalle 16:00 alle 16:15: “Freschi di giornata” , presentazione contenuti odierni di TGM a Lucca Comics and Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in Studio.

, presentazione contenuti odierni di TGM a Lucca Comics and Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in Studio. Dalle 16:15 alle 17:15, “Trinity Team: da Bud Spencer e Terence Hill a The Darkest Tales” : Intervista live con Gerardo Verna di Trinity Team, già autori di Slaps And Beans – picchiaduro a scorrimento basato sulle avventure cinematografiche di Mario “Terence Hill” Girotti e del compianto Carlo “Bud Spencer” Pedersoli – al lavoro sul secondo capitolo della serie e su un ambizioso action platform, The Darkest Tales, con un orsacchiotto poco incline alle coccole e, anzi, pronto a gonfiare di botte nemici dark fantasy con armi di luce.

: Intervista live con Gerardo Verna di Trinity Team, già autori di Slaps And Beans – picchiaduro a scorrimento basato sulle avventure cinematografiche di Mario “Terence Hill” Girotti e del compianto Carlo “Bud Spencer” Pedersoli – al lavoro sul secondo capitolo della serie e su un ambizioso action platform, The Darkest Tales, con un orsacchiotto poco incline alle coccole e, anzi, pronto a gonfiare di botte nemici dark fantasy con armi di luce. Dalle 17:15 alle 18:00, “Facce da TGM Live teasing” : Con Mario Baccigalupi in studio e in collegamento con l’eccellente Danilo “Dan Hero” Dellafrana di TGM, anticipazioni sullo “sbarco” di The Games Machine su Twitch nei prossimi mesi; tra i tanti argomenti, il retrogaming avrà un posto di gran rilievo, accanto ad approfondimenti su tutti i giochi del momento, sui numeri di TGM, interviste, let’s play e tanto altro ancora. Una presenza live che si è fatta attendere, anche perché la rivista è ancora oggi una priorità, ma la redazione si farà perdonare con dirette “confidenziali” in pieno stile TGM!

: Con Mario Baccigalupi in studio e in collegamento con l’eccellente Danilo “Dan Hero” Dellafrana di TGM, anticipazioni sullo “sbarco” di The Games Machine su Twitch nei prossimi mesi; tra i tanti argomenti, il retrogaming avrà un posto di gran rilievo, accanto ad approfondimenti su tutti i giochi del momento, sui numeri di TGM, interviste, let’s play e tanto altro ancora. Una presenza live che si è fatta attendere, anche perché la rivista è ancora oggi una priorità, ma la redazione si farà perdonare con dirette “confidenziali” in pieno stile TGM! Dalle 18:00 alle 19:00:” WD BLACK TOURNAMENT”, Torneo competitivo su Street Fighter V commentato in diretta, in collaborazione con Western Digital e i ragazzi di WLT Gaming

LUNEDÌ 1/11

Dalle 16:00 alle 16:15: “Freschi di giornata” , presentazione contenuti odierni di TGM a Lucca Comics and Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in Studio.

, presentazione contenuti odierni di TGM a Lucca Comics and Games, con il caporedattore Mario Baccigalupi in Studio. Dalle 16:15 alle 17:00: “Immersi nella realtà Virtuale” , con Mario Baccigalupi di TGM; tutti i migliori giochi del momento in realtà virtuale; riflessioni sull’evoluzione della tecnologia VR nel gaming.

, con Mario Baccigalupi di TGM; tutti i migliori giochi del momento in realtà virtuale; riflessioni sull’evoluzione della tecnologia VR nel gaming. Dalle 17:00 alle 18:00: “Videogiochi e motori, intervista a Milestone” . In collegamento con Andrea Baz Basilio, Game Designer Manager di Milestone, e Stefano Calzati di TGM, un ghiotto approfondimento sui lavori dello studio tra simcade e simulazione, gestione di grandi IP e marchi, specializzazione sui titoli motociclistici, focus su produzioni come Ride 4, MotoGP 21, Hot Wheels Unleashed e altro ancora.

. In collegamento con Andrea Baz Basilio, Game Designer Manager di Milestone, e Stefano Calzati di TGM, un ghiotto approfondimento sui lavori dello studio tra simcade e simulazione, gestione di grandi IP e marchi, specializzazione sui titoli motociclistici, focus su produzioni come Ride 4, MotoGP 21, Hot Wheels Unleashed e altro ancora. Dalle 18:00 alle 19:00:” WD BLACK TOURNAMENT”, Torneo competitivo su Street Fighter V commentato in diretta, in collaborazione con Western Digital e i ragazzi di WLT Gaming