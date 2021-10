PlayStation Plus: svelati i giochi di novembre

Sony ha annunciato quali saranno i videogiochi in arrivo a novembre nell’offerta rivolta agli abbonati a PlayStation Plus.

L’apripista della selezione del prossimo mese sarà Knockout City, il titolo multiplayer dell’etichetta EA Originals ispirato al dodgeball. Ci sarà spazio anche per Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, versione rimasterizzata dell’action RPG fantasy pubblicato originariamente una decina di anni fa. Gli abbonati potranno mettere le mani anche su First Class Trouble, un nuovo videogioco multiplayer di intrighi e deduzione che strizza l’occhio ad Among Us.

Non è finita qui, però, dal momento che Sony ha intenzione di fornire altri tre videogiochi bonus per celebrare il quinto compleanno di PlayStation VR: gli abbonati potranno riscattare anche The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners, e Until You Fall.

Tutti i videogiochi appena citati in questo articolo saranno disponibili a partire dal prossimo 2 novembre.

