GTA San Andreas: in arrivo la versione VR per Oculus Quest 2

Rockstar Games ha fatto sapere che non c'è soltanto Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition all'orizzonte: la trilogia rimasterizzata verrà affiancata da una versione VR di GTA San Andreas per Oculus Quest 2.











L’annuncio è stato dato direttamente da Mark Zuckerberg in occasione dell’ultimo Facebook Connect 2021, lo stesso in cui è stato annunciato il cambio di nome della compagnia in Meta. Purtroppo non sono stati forniti dettagli, ma sappiamo che questa versione VR di GTA San Andreas è in lavorazione da molto tempo, e ci permetterà di affrontare le peripezie di CJ da una nuova prospettiva, come precisato sul sito ufficiale di Oculus. Ulteriori informazioni verranno diffuse prossimamente.