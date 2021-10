Prince of Persia: nuova finestra di uscita per Le Sabbie del Tempo Remake

Sapevamo già da un po’ che il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo si sarebbe fatto attendere, ma ora sappiamo quanto dovremmo aspettare prima di tornare a vivere le avventure del Principe più atletico del Medio Oriente. O meglio, conosciamo la finestra di uscita indicativa del gioco.

Ubisoft ha difatti confermato durante la presentazione dei risultati finanziari che il remake sviluppato nello studio di Mumbai uscirà nel corso del prossimo anno fiscale, pertanto l’ampia finestra di lancio va dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023. Nel frattempo gli sviluppatori hanno voluto rassicurare i fan con un breve messaggio diffuso via social: qui leggiamo che i lavori stanno proseguendo, e che il team è motivato dal feedback ricevuto dagli appassionati. Gli sviluppatori fanno poi sapere che diffonderanno ulteriori informazioni sul remake di Prince of Persia: Le Sabbia del Tempo nel prossimo futuro.

