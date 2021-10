Sony ha creato la nuova etichetta PlayStation PC

Con l’arrivo di diverse “ex-clusive” PlayStation su PC – come Horizon Zero Dawn, Days Gone, o l’imminente God of War – Sony Interactive Entertainment ha ben pensato di fondare una nuova etichetta che si occupi proprio di portare questi videogiochi sui nostri computer. Tale etichetta si chiama, manco a dirlo, PlayStation PC.

Il marchio è stato depositato lo scorso aprile ma verrà impiegato solamente nel prossimo futuro. L’etichetta fungerà da ombrello sotto il quale verranno accolte tutte le conversioni di quei titoli fin’ora prerogativa della sola utenza console. Con questa mossa, Sony certifica e conferma l’intenzione di espandersi ancora di più nel mercato PC, una politica che ha visto anche il colosso giapponese acquisire Nixxes, studio olandese specializzato in conversioni per computer.

Condividi con gli amici Inviare