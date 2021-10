Weird West, il nuovo gioco di Raphael Colantonio, ha una data di uscita

Devolver Digital ha annunciato la data di uscita di Weird West, il nuovo videogioco sviluppato da WolfEye Studios diretto da Raphael Colantonio, ex Arkane Studios nonché creatore di Dishonored e Prey.











Lo stesso Colantonio ci guida in questo nuovo trailer dove vengono illustrate alcune delle dinamiche di Weird West, definito dal game designer francese come un mix di action RPG e immersive sim. Nel gioco potremo sfruttare le abilità dei vari personaggi e gli elementi dei livelli per proseguire nella nostra avventura, proprio come ci si aspetterebbe da un titolo con tali premesse.

Ciò detto, l’uscita di Weird West è stata fissata per il prossimo 11 gennaio 2022. Il gioco sarà disponibile su PC e sulle console PlayStation e Xbox.