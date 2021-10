Bright Memory: Infinite in uscita su PC a novembre

Il publisher Playism e lo sviluppatore coreano FYQD-Studio hanno svelato la data di uscita di Bright Memory: Infinite, che sarà disponibile su PC dal prossimo 11 novembre.











Questo sparatutto in prima persona da ritmo frenetico ci metterà nei panni di Sheila, una soldatessa impegnata a combattere sia contro nemici umani che contro creature mitologiche. Sheila potrà usare un arsenale di armi da fuoco e la sua fida katana per far fronte alle minacce che le sbarreranno la strada.

Bright Memory: Infinite uscirà sia su Steam che su GOG, mentre per la versione per Xbox Series X|S bisognerà attendere ancora un po’.