Tales of Arise: le vendite superano il milione e mezzo di copie

Sembra proprio che la serie Tales stia celebrando il suo venticinquesimo compleanno nel migliore dei modi. Oltre ad essere stato ricevuto molto positivamente dalla critica, Tales of Arise ha infatti da poco raggiunto e superato quota un milione e mezzo di copie vendute, a poco meno di due mesi dal lancio del gioco. Per gli standard della serie si tratta sicuramente di un lancio fra i migliori, ed ulteriore prova dell’ottimo lavoro svolto da Bandai Namco nel creare questo titolo, che va a riprendere ed evolvere meccaniche di gioco già sperimentate nel predecessore Tales of Berseria, unendole a uno stile grafico davvero affascinante.

Per celebrare l’occasione, il team di Tales of Arise ha anche condiviso un artwork commemorativo.