Assassin's Creed Infinity non sarà un titolo free to play, conferma Ubisoft

Forse ricorderete come qualche tempo fa avevamo parlato di Assassin’s Creed Infinity, il nuovo, massiccio progetto di Ubisoft per quello che riguarda il futuro di Assassini e Templari. Di questo titolo se ne è parlato fin da subito come un game as a service, e non dubitiamo che molti lettori avranno pensato a una possibile incarnazione free to play della serie. A fugare i timori in questo senso ci ha pensato Yves Guillemot in persona. Come segnalato da VGC, nel corso di una chiamata con gli azionisti il CEO di Ubisoft ha infatti chiarito senza lasciare spazio a dubbi che “il gioco non sarà free to play, e conterrà molti elementi narrativi.”

“Sarà un gioco enorme, ma includerà molti elementi già presenti nei giochi che abbiamo pubblicato in passato,” ha poi aggiunto Guillemot, fornendo ulteriore credito alla tesi che Assassin’s Creed Infinity possa riprendere elementi narrativi dai trascorsi della serie. Non stupisce nemmeno che definisca “enorme” il gioco, dato che come già sappiamo vedrà il coinvolgimento sia di Ubisoft Quebec che di Ubisoft Montreal, cioè i due studi che hanno portato avanti la saga negli ultimi anni. Prima di vedere qualcosa di concreto, in ogni caso, ci vorrà ancora del tempo.