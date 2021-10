The Dark Pictures Trilogy: The Devil in Me, ecco l'annuncio ufficiale

Come da tradizione, il lancio di un capitolo della The Dark Pictures Anthology è sempre seguito a breve distanza dall’annuncio ufficiale del capitolo successivo. Intitolata The Devil in Me, la prossima parte dell’antologia horror di Supermassive Games e Bandai Namco chiuderà il ciclo con una storia che ci vedrà a stretto contatto con un serial killer.











Un gruppo di documentaristi ha infatti avuto la brillante idea di visitare un replica del “Castello degli Orrori” di H.H. Holmes, il primo serial killer americano. Certo, avessero saputo di essere protagonisti di un gioco horror probabilmente se ne sarebbero stati a casa, ma così non è e presto scopriranno di essere costantemente osservati e che la loro stessa vita è in pericolo. The Devil in Me non ha ancora una data di lancio, ma già si prospetta come uno degli episodi più terrificanti della The Dark Pictures Anthology.