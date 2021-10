Marvel e Skydance stringono una partnership per un videogioco AAA

È davvero un ottimo periodo per essere fan sia dei videogiochi che dei fumetti della Casa delle Idee. Marvel ha infatti di recente annunciato di aver stretto una partnership con Skydance New Media per la creazione di “un videogioco action-adventure di alto profilo, che pone l’accento sull’aspetto narrativo e presenterà una storia e un’interpretazione originale dell’universo Marvel.” Ricordiamo che Skydance New Media è lo studio di Amy Hennig, famosa per essere stata la creative director dei primi tre Uncharted e dunque un nome che non manca di attirare l’attenzione. Proprio la Hennig ha dichiarato: “L’universo Marvel contiene in sé tutta l’azione, il mistero e l’adrenalina del genere pulp adventure che amo, ed è perfetto per un’esperienza interattiva. È un onore poter raccontare una storia originale con tutta l’umanità, complessità e umore che rendono i personaggi Marvel così duraturi, e poter permettere ai giocatori di mettersi nei panni degli eroi che tanto amano.”

La domanda, ora, è su quale eroe (o gruppo di eroi) sarà incentrata l’avventura di Skydance New Media. Visto il genere del gioco, sia Daredevil che Moon Knight potrebbero essere buoni candidati. O forse, chissà che dopo gli Avengers e i Guardiani della Galassia, non sia giunto il momento anche degli X-Men…