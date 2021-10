Cyberpunk 2077: cambi alla roadmap, DLC spostati al 2022

Non è che sorprenda particolarmente, vista la mancanza di informazioni in merito, ma CD Projekt RED ha aggiornato la roadmap di Cyberpunk 2077 con nuove date. La differenza più significativa che possiamo notare è che i DLC previsti, così come l’aggiornamento per la next-gen, sono stati spostati al 2022. Ricordiamo che entrambe le aggiunte all’open world futuristico erano inizialmente previste per il 2021, prima che lo studio decidesse di dedicare tutte le sue energie a sistemare i numerosi problemi che affliggevano il gioco.

Il cambiamento arriva accompagnato da una nuova serie di Frequently Asked Questions, che spiegano le difficoltà nello sviluppo per console di vecchia generazione e i piani per il futuro. “Potete aspettarvi altre patch — sia grandi che piccole — in futuro. I nostri piani per il supporto a lungo termine di Cyberpunk 2077 non sono cambiati, e continueremo a introdurre patch e aggiornamenti che migliorino l’esperienza di gioco sia su console che su PC.” CD Projekt RED ha inoltre promesso che “Il team sta lavorando per sistemare il gioco senza nessun tipo di straordinari obbligatori. Evitare il crunch in tutti i prossimi progetti sarà una delle nostre priorità principali.”