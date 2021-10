The Elders Scrolls V: Skyrim, un nuovo video dedicato alla Anniversary Edition

No, non siete accidentalmente finiti in un rift temporale che vi ha accidentalmente spediti indietro nel tempo, e sì, stiamo parlando proprio di The Elder Scrolls V Skyrim. Per essere precisi, il video pubblicato da Bethesda è dedicato alla Anniversary Edition del gioco, che il prossimo 11 novembre festeggerà il suo decimo compleanno con questa nuova edizione. Che, a quanto pare, includerà qualche sorpresa anche per chi già conosce il selvaggio nord da cima a fondo.











The Elders Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition includerà infatti tutte le creazione del Creation Club finora rilasciate, e nel concreto questo significa una massiccia nuova dose di contenuto. Potremo avere a che fare con nuove quest, alcune delle quali ci porteranno in ambientazioni completamente nuove; potremo affrontare la regione più gelida di Tamriel in nuovi modi, come per esempio con la modaltà Survival, che vedrà il nostro Dragonborn impegnato a non morire di fame e di freddo; e, ovviamente, potremo ottenere un sacco di nuove armi, armature, oggetti consumabili e incantesimi.

Questa edizione speciale di Skyrim sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 11 novembre. Potete trovare ulteriori informazioni in merito al decimo compleanno del gioco sul sito ufficiale.