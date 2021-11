Battlefield 2042: il nuovo trailer presenta le feature Nvidia per PC

Ci stiamo avvicinando all’uscita di Battlefield 2042 ed ecco che DICE ha confezionato un apposito trailer in collaborazione con Nvidia per mostrare le feature grafiche esclusive della versione PC.











Lo sparatutto futuristico edito da Electronic Arts supporterà l’occlusione ambientale con ray-tracing, nonché la tecnologia Nvidia DLSS che migliora le prestazioni senza sacrificare la qualità dell’immagine. Inoltre, Battlefield 2042 su PC potrà contare anche su Nvidia Reflex, che ottimizza la latenza del sistema e fa guadagnare preziosi millisecondi così da assicurare la precisione del tiro per la massima competitività.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 19 novembre non soltanto su PC, ma anche sulle console PlayStation e Xbox. Chiunque decida di prenotare il gioco in versione Gold o Ultimate Edition potrà iniziare a giocare una settimana prima, dal 12 novembre.