Xbox Game Pass: Forza Horizon 5 guida la selezione di novembre

Si prospetta un mese ricco per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass: gli utenti del servizio potranno mettere le mani non soltanto su Forza Horizon 5, in uscita il 9 novembre, ma anche su altri otto videogiochi di qualità. Scopriamoli assieme.

Minecraft: Java & Bedrock Edition (PC) – 2 novembre

(PC) – 2 novembre Unpacking (Cloud, Console, PC) – 2 novembre

(Cloud, Console, PC) – 2 novembre It Takes Two (Cloud, Console, PC) – 4 novembre

(Cloud, Console, PC) – 4 novembre Kill It With Fire (Cloud, Console, PC) – 4 novembre

(Cloud, Console, PC) – 4 novembre Football Manager 2022 (PC) – 9 novembre

(PC) – 9 novembre Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, Console) – 9 novembre

(Cloud, Console) – 9 novembre Forza Horizon 5 (Cloud, Console, PC) – 9 novembre

(Cloud, Console, PC) – 9 novembre GTA San Andreas – The Definitive Edition (Console) – 11 novembre

(Console) – 11 novembre One Step From Heaven (Console, PC) – 11 novembre

Infine, i seguenti videogiochi lasceranno il catalogo del servizio dal 15 novembre:

Final Fantasy VIII HD (Console, PC)

Planet Coaster (Cloud, Console)

Star Renegades (Cloud, Console, PC)

Streets of Rogue (Cloud, Console, PC)

The Gardens Between (Cloud, Console, PC)

River City Girls (Cloud, Console, PC)