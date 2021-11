PlayStation Now: ecco le novità di novembre

Sony ha presentato le novità in arrivo nel catalogo di PlayStation Now a partire da oggi, martedì 2 novembre. Gli abbonati al servizio possono già mettere le mani su quattro videogiochi: si tratta di Mafia Definitive Edition, vero e proprio remake dell’action edito da 2K; il bizzarro Totally Reliable Delivery Service, la versione rimasterizzata del classico JRPG Final Fantasy IX, e l’ottimo platform bidimensionale Celeste.

Il poker di titoli può essere scaricato direttamente su PS4 e PS5, ma è possibile giocare anche via streaming su entrambe le console e su PC.

Segnaliamo, infine, che Mafia Definitive Edition sarà nel catalogo di PlayStation Now fino al 28 febbraio 2022, laddove gli altri tre videogiochi non hanno una data di scadenza.

