Forza Horizon 5 si prepara all'uscita con un trailer in live-action

Manca pochissimo all’uscita di Forza Horizon 5, che sarà su PC e console Xbox dal 9 novembre, per questo la divisione gaming di Microsoft ha voluto confezionare un trailer in live-action che racchiude in sé lo spirito del videogioco di corse automobilistiche targato Playground Games.











Il video vede la partecipazione dell’attore messicano Cristo Fernandez, noto al grande pubblico per la serie TV Ted Lasso in onda su Apple+, e della cantautrice colombiana Karol G. Il filmato svolge un ottimo lavoro nel presentare le varie location attraverso le quali avremo modo di sfrecciare: Forza Horizon 5 è difatti ambientato in una interpretazione virtuale del Messico, tra spiagge soleggiate, cittadine caratteristiche e foreste tropicali.

Il gioco, lo ricordiamo, sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass, come abbiamo riportato in una notizia precedente.