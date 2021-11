The Elder Scrolls Online: Deadlands è disponibile su PC, Mac e Stadia

È disponibile da oggi l’ultimo capitolo della storia Cancelli di Oblivion di The Elders Scrolls Online, che si conclude con la pubblicazione del DLC Deadlands su PC, Mac e Stadia. Per celebrarne il lancio, gli sviluppatori hanno confezionato un apposito trailer di gioco.











Il DLC include nuove missioni che si sbloccano completando le storie principali di Deadlands e del capitolo Blackwood. Deadlands introduce anche la nuova armeria che permette ai giocatori di cambiare velocemente la build dei personaggi direttamente dalla loro abitazione. I giocatori possono ottenere gratuitamente l’elemento d’arredamento Armory Station dal Crown Store di gioco e posizionarlo all’interno delle case per salvare, caricare e personalizzare le proprie build.

The Elder Scrolls: Deadlands sarà disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S dal 16 novembre.