Darksiders: una nuova concept art potrebbe indicare un sequel in arrivo?

Sono passati ormai un paio d’anni dall’ultima volta che abbiamo avuto a che fare con l’IP di Darksiders. In quel caso si trattava di una sorta di prequel dedicato alle avventure di Guerra e Conflitto, che però di sicuro non è basato a saziare la sete di avventure dei Nephilim dei fan della serie creata da Joe Madureira. E a riattizzare la fiamma della speranza per un eventuale quarto capitolo della saga principale ci pensa una concept art pubblicata su ArtStation da Anton Lavrushkin, che ha pure il marchio dell’ufficialità. Nella descrizione dell’immagine, infatti, possiamo leggere “disegno promozionale su commissione per THQ Nordic”, a indicare dunque che l’iniziativa viene proprio dal publisher della serie.

Per quanto riguarda il soggetto ritratto, la prima a cui viene da pensare è la demonessa Lilith, che però ha un aspetto differente rispetto all’ultima volta che si è fatta vedere in prima persona, e cioè in quel di Darksiders II. Resta anche da vedere chi potrebbe occuparsi di questo possibile sequel. Airship Syndicate, lo studio di Joe Madureira, è attualmente impegnato nello sviluppo di Ruined King; che la torcia della serie passi ancora una volta a Gunfire Games?