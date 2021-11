Platinum Games terrà una diretta dedicata a Sol Cresta

Lo studio di sviluppo Platinum Games ha di recente annunciato che, nel corso della notte fra oggi e domani, terrà una diretta dedicata a Sol Cresta. Il titolo completo della trasmissione è “Lo Stream Molto Dispiaciuto Di Hideki Kamiya”; viene da chiedersi per cosa il director di Platinum debba essere spiacente. Forse ha qualcosa a che fare con il fatto che inizialmente Sol Cresta era stato presentato come un pesce d’aprile, per poi rivelarsi come un gioco vero e proprio l’anno dopo. O, forse, lo stream non è “Molto Dispiaciuto” ma “Molto Deprimente“, altra intepretazione possibile. Lo scopriremo domattina o, se siete gente per cui dormire è un optional, stanotte alle 4:00 sul canale YouTube di Platinum Games.

Condividi con gli amici Inviare