I videogiochi di League of Legends superano i 180 milioni di giocatori

Quando si suol dire numeri da record: Riot Games ha di recente annunciato che nel corso del mese di ottobre, i suoi videogiochi ambientati a Runeterra (dunque League of Legends, Legends of Runeterra e Wild Rift) hanno superato l’impressionante cifra di 180 milioni di giocatori. L’annuncio arriva in contemporanea con il lancio dell’evento RiotX Arcane, che coinvolgerà tutti i titoli sopra citati con una serie di eventi legati al prossimo arrivo su Netflix della serie animata Arcane.

Questo evento durerà per un mese, prendendo il via con gli scontri del Campionato Mondiale di League of Legends, e coinvolgerà tutti i giochi dell’ecosistema Runeterra con novità per tutti i giocatori. Nel corso di questo mese potremo trovarci di fronte aspetti alternativi, nuove modalità di gioco, regali per tutti i giocatori, il nuovo eroe Chamber e l’aggiornamento di Caitlyin. Potete trovare il programma completo di RiotX Arcane sul sito ufficiale.