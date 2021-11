Halo Infinite: pubblicato un nuovo teaser in live action

Come parte della campagna promozionale di Halo Infinite, Xbox ha rilasciato un nuovo video in live action. Questa volta, protagonisti del teaser non sono né Master Chief né i temibili Esiliati, ma un marine della UNSC il cui contributo è stato fondamentale per lo sviluppo degli scudi ad energia che proteggono il soldato verde nel corso delle sue mille battaglie. Nella descrizione del video, si può infatti leggere “Assegnati a un cargo che sfuggiva alla distruzione di Harvest, due Marine riuscirono a impossessarsi di scudi ad energia alieni mentre difendevano i passeggeri da un assalto nemico. I loro atti eroici hanno permesso sviluppi tecnologici che hanno accelerato lo sviluppo dei sistema di difesa di Master Chief.”











Questo video fa parte di una serie denominata UNSC Archives, che racconterà “storie di umanità ed eroismo” che hanno contribuito, dietro le quinte, alle battaglie di Master Chief. Ricordiamo che Halo Infinite uscirà l’8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.