The Cruel King and the Great Hero: ecco il trailer di gameplay

NIS America ha pubblicato un nuovo trailer per The Cruel King and the Great Hero, titolo dall’art style decisamente simpatico che ci vede seguire la giovane Yuu nel suo percorso per diventare una grande eroina. E come ogni eroe che si rispetti, anche Yuu avrà ostacoli da affrontare e tesori da recuperare, come possiamo vedere nel video.











Tramite la sua sua struttura RPG, The Cruel King and the Great Hero vedrà la protagonista impegnata ad aiutare vari personaggi, prima di compiere quello che sarà il suo destino. Il gioco uscirà il 4 marzo 2022 su PS4 e Nintendo Switch.