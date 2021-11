Jen Oneal ha lasciato la direzione di Blizzard Entertainment

Non sono trascorsi nemmeno tre mesi dalle dimissioni di J. Allen Brack dalla posizione di presidente di Blizzard Entertainment e dalla sua sostituzione al vertice da parte di Mike Ybarra e Jen Oneal. Ebbene, ora quest’ultima ha deciso di lasciare il suo incarico con effetto immediato e di uscire dall’organico di Activision Blizzard al termine dell’anno in corso.

In un messaggio firmato dalla stessa Jen Oneal, la donna ha spiegato che le sue dimissioni non sono legate allo stato di salute della compagnia da lei diretta in questi ultimi mesi, nell’occhio del ciclone per via di una causa intentata dallo Stato della California, bensì sono relative alla volontà di impegnarsi in una causa ben più nobile. La Oneal ha deciso di dedicare il suo tempo all’organizzazione no-profit Women in Games International, di cui è membro del consiglio direttivo: si tratta di una realtà che si batte per l’uguaglianza e la parità delle donne nell’industria dei videogiochi, nonché per salvaguardarne i valori della diversità.

D’ora in avanti, dunque, sarà il solo Mike Ybarra a dirigere Blizzard Entertainment e provare così a traghettare la Casa di Irvine fuori dalla tempesta.

Condividi con gli amici Inviare