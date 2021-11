Diablo 4 e Overwatch 2 sono stati rinviati, li vedremo forse nel 2023

Nel diffondere i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno, Activision Blizzard ha fatto sapere di aver rinviato l’uscita sia di Diablo 4 che di Overwatch 2.

Il publisher spiega che i lavori di entrambi i videogiochi stanno andando avanti, e che i relativi team di sviluppo hanno fatto progressi nell’ultimo trimestre, tuttavia è necessario più tempo affinché la produzione dei due titoli possa arrivare a compimento. Non sappiamo quando sarà possibile mettere le mani su Diablo 4 e su Overwatch 2, ma è altamente improbabile che questi vedano la luce del sole l’anno prossimo, pertanto è possibile che escano nel 2023, tuttavia Activision Blizzard non ha espresso alcun commento a riguardo.

In ogni caso, si tratta di un’altra tegola che si abbatte su Blizzard Entertainment, già coinvolta da diversi mesi in una disputa legale relativa a presunte molestie ai danni dei dipendenti. Come se non bastasse, in queste ore abbiamo assistito anche alle dimissioni della co-presidentessa Jen Oneal, mentre pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia della cancellazione della BlizzCon 2022.

Condividi con gli amici Inviare