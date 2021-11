Marvel's Avengers: rimossi i time saver a pagamento

Dopo averli introdotti meno di un mese fa sollevando le proteste dei giocatori, Square Enix e Crystal Dynamics hanno deciso di dare ascolto agli utenti rimuovendo i tame saver a pagamento dal negozio virtuale di Marvel’s Avengers. Questi permettevano a chiunque li avesse acquistati di guadagnare esperienza e risorse extra, facilitando di molto i progressi e limitando il grind necessario a raggiungere i livelli più alti.

Con un comunicato diffuso via social, gli sviluppatori si scusano con i fan spiegando che questi time saver non potranno più essere acquistati con denaro reale, ma continueranno a essere elargiti come ricompense gratuite.

Con questa mossa, Square Enix e Crystal Dynamics sperano di riconquistare la fiducia degli utenti di Marvel’s Avengers, i quali si erano sentiti traditi dall’introduzione improvvisa di questi cosiddetti time saver.

