Sol Cresta è stato rinviato a data da destinarsi

Avrebbe dovuto vedere la luce del sole a dicembre, ma purtroppo Sol Cresta è stato appena rinviato a data da destinarsi. La cattiva notizia è stata riferita direttamente da Hideki Kamiya di PlatinumGames durante la trasmissione in live streaming che si è tenuta la scorsa notte.

Nato come pesce d’aprile nel 2020, questo shoot ‘em up arcade è poi diventato un vero e proprio videogioco che vedrà anche la presenza di diversi riferimenti ai precedenti capitoli della serie Cresta. Tra questi ci sarà anche la Yamato, che dovrà combattere contro le forze di Mega Zohar per salvare l’umanità dall’estizione.

Sol Cresta sarà disponibile su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, ma non sappiamo ancora esattamente quando.

