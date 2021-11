Ghost Recon Breakpoint in prova gratuita per tutto il weekend

Ubisoft ha annunciato un weekend di prova gratuita per Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint che partirà da domani, giovedì 4 novembre, per terminare il successivo 7 novembre. La prova sarà attiva su tutte le piattaforme, dunque su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia.

Oltre ad avere pieno accesso ai contenuti del gioco base, i nuovi giocatori avranno la possibilità di provare anche il contenuto aggiuntivo Operazione Madrepatria e guadagnare le relative ricompense. Da notare che su PC è già possibile effettuare il preload di Ghost Recon Breakpoint in modo tale da essere immediatamente pronti all’azione.

Per finire, i progressi accumulati durante il weekend di prova gratuita verranno mantenuti in caso si decida di acquistare il gioco completo.

