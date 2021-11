Psychonauts 2: la nuova patch semplificherà la caccia agli achievement

Psychonauts 2 si è da poco aggiornato, e per presentare le novità introdotte in questa “Quality Of Life Patch” Double Fine ha deciso di preparare un video introduttivo. L’aggiornamento è pensato principalmente per rendere meno ostica la vita a chi ama mettersi alla caccia del 100% in ogni gioco: novità principale è infatti l’Otto-Spot, un nuovo gadget che potremo utilizzare per evidenziare i collezionabili che si nascondo vicino a Raz.











Oltre a questa nuova macchina fotografica, il sistema di fast travel del gioco evidenzierà anche le zone in cui abbiamo già trovato tutto i collezionabili. Una volta completato il gioco, sbloccheremo anche un’arena speciale dove potremo combattere tutti i nemici legati ad achievement particolare, e dove una volta raggiunto il livello 102 potremo affrontare sfide speciali che promettono di essere davvero toste.

Oltre a questa serie di novità, la patch di Psychonauts 2 include anche una serie di fix e miglioramenti al gioco, che potete trovare più nel dettaglio al seguente link.