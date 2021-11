Shadow Tactics: Aiko's Choice, il nuovo trailer include la data di uscita

Sono passati ormai cinque anni da quando è uscito Shadow Tactics: Blades of the Shogun, e se è trascorso un po’ di tempo da quando l’avete giocato può darsi che abbiate bisogno di una rinfrescata sugli eventi del gioco; specie considerato il prossimo arrivo dell’espansione Aiko’s Choice. Per vostra fortuna, Mimimi Games ha pensato proprio a voi e ha preparato un breve video che riassume le peripezie dei nostri cinque agenti dell’imperatore e della loro lotta al misterioso Kage-Sama, oltre a rivelare la data d’uscita di questo contenuto aggiuntivo: il 6 dicembre.











Aiko’s Choice, che ricordiamo è un’espansione standalone e dunque non necessita di Shadow Tactics: Blades of the Shogun per essere giocata, va a inserirsi proprio subito prima della missione che vede il nostro quintetto impegnato a catturare Kage-Sama. Le tre nuove missioni (più tre minori) si concentreranno sul passato di Aiko: la sua vecchia sensei, Lady Chiyo, è infatti riemersa dalle ombre per sfidarla. Toccherà ai nostri cinque eroi sventare le sue trame.