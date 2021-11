Everspace 2, disponibile l'aggiornamento Khaït Nebula: Stranger Skies

Siamo ancora lontani dalla fine dei lavori su Everspace 2, ma questo non significa che nel frattempo Rockfish stia battendo la fiacca. La versione in Accesso Anticipato del gioco ha infatti appena ricevuto il massiccio aggiornamento (letteralmente: il download sono più di 30 GB) Khaït Nebula: Stranger Skies, che introduce una nuova area, una nuova parte della storia, una nuova fazione, una nuova nave e un sacco di altre cose. C’è pure un trailer commentato della durata di quattro minuti che ci presenta il nuovo quanto strano settore che potremo andare a scoprire.











Ricca di rovine degli Antichi, la Khaït Nebula è diventata il dominio dei Redeemer, tanto fanatici quanto pesantemente armati. Per fortuna, arrivano anche nuovi giocattoli per renderci più facile lo scontro: è l’esempio per caso del Vindicator, nave capace di creare droni dai rottami che potremo trovare sparsi in giro per la galassia. Non mancheranno inoltre nuove missioni che andranno a espandere la storia di Adam Roslin, nuovi puzzle e nuovi compagni di viaggio. Potete trovare la lista completa dei cambiamenti in arrivo su Everspace 2 sulla pagina Steam dedicata all’aggiornamento.