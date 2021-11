Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition arriva su PS5

Le avventure della esuberante genietta a metà non conoscono confini, e a partire da oggi arrivano anche su PS5. Come annunciato da WayForward, Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition è infatti ora disponibile sull’ammiraglia Sony, in un’edizione speciale che include tutto il contenuto aggiuntivo rilasciato finora oltre ad alcune novità mai viste prima. A mostrare alcune di queste ci pensa il trailer preparato dallo studio.











Shantae: Half Genie Hero Ultimate Edition è disponibile sul PlayStation Store al prezzo di 29,99€. Chi già possiede la versione per PlayStation 4 potrà procedere all’upgrade gratuito.