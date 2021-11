Far Cry 6: Ubisoft ritira la missione con Danny Trejo

Fra i numerosi atti di follia presenti in quel di Far Cry 6, c’è anche una missione che include nientepopodimeno che il mitico Danny Trejo, che siamo sicuri non si sarà fatto pregare per essere incluso. Se sull’attore messicano si può sempre contare per fare un figurone, la missione in sé aveva però qualche problema. E infatti, come spiegato da Ubisoft stessa, è stata rilasciata per errore in anticipo, e sarà rimossa prima possibile.

Niente paura, però: Danny Trejo tornerà presto a farsi vedere in quel di Far Cry 6. D’altronde, poteva forse farsi mancare di dare il suo contributo alla lotta contro un tiranno del calibro di Anton Castillo?