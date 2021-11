The Binding of Isaac: Repentance uscirà su console a breve

E quando diciamo a breve, intendiamo a breve sul serio: come rivelato poco fa tramite Twitter da Edmund McMillen, The Binding of Isaac: Repentance uscirà su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nella giornata di domani, 4 novembre. Per la versione Xbox One, McMillen ha anticipato che ci sarà da aspettare qualche giorno; è inoltre prevista una versione scatolata del gioco, che includerà qualche bonus aggiuntivo.

Ricordiamo che The Binding of Isaac: Repentance è disponibile già da qualche mese su PC.