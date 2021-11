Elden Ring: From Software si prepara a mostrare 15 minuti di gameplay

From Software ha da poco annunciato che alle 15:00 di domani terrà una diretta nel corso della quale potremo vedere 15 minuti di gameplay di Elden Ring. La trasmissione potrà essere seguita sui canali Twitch e YouTube di Bandai Namco. Dopo il trailer mostrato ormai quasi cinque mesi fa, questo evento rappresenterà la prima volta (se escludiamo inopportuni leak) in cui potremo finalmente vedere su cosa ha lavorato From Software nel frattempo, in quello che promette di essere un titolo molto ambizioso per lo studio. Al tradizionale gameplay tipico della serie Dark Souls lo studio giapponese ha infatti unito una struttura open world, e una narrativa che ha visto la collaborazione di una penna di primo piano come G. R. R. Martin.

Ad assistere a questa diretta ci saremo dunque anche noi, sperando che riesca a lenire l’attesa per Elden Ring, che poco tempo fa è diventata più lunga di circa un mese.