Marvel's Midnight Suns rinviato alla seconda metà del 2022

Brutte notizie per chi attende l’uscita di Marvel’s Midnight Suns: inizialmente previsto per la primavera dell’anno prossimo, il lancio del videogioco di ruolo a sfondo tattico targato Firaxis Games è stato rinviato alla seconda metà del 2022.

Gli sviluppatori hanno spiegato che per tenere fede alla visione creativa del team, nonché per assicurarsi che il videogioco arrivi nelle mani degli utenti nella miglior forma possibile, si è reso necessario spostare la finestra di uscita di qualche mese. Il tempo aggiuntivo servirà a migliorare la qualità del prodotto finale e offrire ai giocatori un’avventura indimenticabile nell’universo Marvel.

Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.

Condividi con gli amici Inviare