Forza Horizon 5: pubblicato il trailer di lancio

Per celebrare l’imminente lancio di Forza Horizon 5, la divisione Xbox ha confezionato un apposito trailer dedicato al videogioco di corse open world targato Playground Games.











Ambientato in un soleggiatissimo Messico virtuale, il gioco ci permetterà di guidare auto di ogni categoria per gareggiare in diverse discipline di corse, attraverso un ampio numero eventi e attività secondarie. Nella recensione di Forza Horizon 5 che abbiamo appena pubblicato, il nostro Stefano Calzati definisce quella di Playground Games “una formula vincente e ulteriormente levigata, sempre più spettacolare a livello tecnico, sempre più avvolgente a livello ambientale.”

Il gioco sarà disponibile dal 9 novembre su PC, Xbox One e Series X|S. Incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.