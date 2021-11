eFootball: la prima patch correttiva verrà pubblicata domani

Il lancio di eFootball, successore free-to-play di PES, è stato tutt’altro che perfetto, per usare un eufemismo: tuttavia ora Konami è pronta a iniziare a risolvere le molte criticità che affliggono il videogioco calcistico, con la prima patch in uscita nella giornata di domani, venerdì 5 novembre.

L’update porterà il gioco su PC e console alla versione 0.9.1 e servirà esclusivamente a correggere alcuni dei tanti bug di cui soffre eFootball. Non si conoscono ancora i dettagli di questo aggiornamento, ma Konami fa sapere che il changelog completo della patch verrà diffuso nelle prossime ore.

Da notare che questa prima patch correttiva avrebbe dovuto vedere la luce a ottobre, prima che la compagnia giapponese decidesse di rinviarla ai principi di novembre.

