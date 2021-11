Battlefield 2042: ecco un nuovo trailer dedicato alla modalità Portal

Electronic Arts e DICE hanno confezionato un nuovo trailer di Battlefield 2042 dedicato alla modalità Portal, che permette ai giocatori di fondere armi, mappe e veicoli di diverse epoche per creare partite personalizzate. Peraltro, sulle nostre pagine trovate anche un contest di TGM e Western Digital ispirato proprio a questa opzione di gioco, con tre velocissimi WD_Black SSD in bundle con Battlefield 2042 per altrettanti vincitori.











Tornando al filmato, possiamo vedere delle mappe di Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 e Battlefield 3, opportunamente rimaneggiare con l’engine di Battlefield 2042 in cui gli utenti si scontrano con arsenali provenienti da diverse epoche storiche, modificando le regole del conflitto.

Battlefield Portal sarà incluso al lancio di Battlefield 2042, disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S dal 19 novembre prossimo.