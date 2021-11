Take-Two avrebbe cancellato un progetto di Hangar 13

Nel presentare i risultati finanziari relativi al trimestre che si è da poco concluso, Take-Two Interactive ha confermato di aver cancellato un progetto che è costato ben 53 milioni di dollari. Secondo un report del giornalista Jason Schreier pubblicato sulle colonne di Bloomberg, tale progetto sarebbe stato in lavorazione presso gli studi di Hangar 13, gli autori di Mafia 3.

Sapevamo già da tempo che Hangar 13 fosse al lavoro su una nuova IP, ma ora pare che questo presunto action open world a tema supereroistico sia stato definitivamente accantonato. Stando alle indiscrezioni di stampa, questo videogioco dal nome in codice “Volt” avrebbe avuto uno sviluppo piuttosto travagliato, senza che venissero prodotti dei risultati concreti.

Non sappiamo ancora quali ripercussioni ci saranno (se dovessero esserci) nei confronti di Hangar 13, il cui futuro dovrebbe essere deciso da Take-Two Interactive nel giro di pochi giorni. Il rischio che vengano operati pesanti tagli al personale pare sia concreto.

