Elden Ring torna a mostrarsi in un lungo video di gameplay

Come promesso, From Software è tornata a far vedere l’atteso Elden Ring con ben quindici minuti di gameplay commentato. Il video presenta numerose meccaniche di questo titolo open world vasto e interconnesso che nel suo gameplay riprende gli stilemi della serie Dark Souls; viene mostrato ovviamente il combattimento, ma anche l’interazione cooperativa e l’esplorazione. Abbiamo potuto vedere per esempio il protagonista alle prese con l’esplorazione di Stormveil Castle, luogo tanto imponente quanto rischios, ma che ha offerto anche la possibilità di interazione con qualche personaggio secondario. E alla fine, ad attenderci troveremo il temibile boss Godrick the Golden.











Bandai Namco ha inoltre annunciato i bonus per il preordine (una Guida Digitale all’Avventura e il gesto ingame L’Anello, ottenibile anche in gioco) e varie versioni speciali:

Digital Deluxe (disponibile su negozi digitali Steam, PlayStation e Xbox)

Copia del gioco

Artbook digitale

Colonna Sonora Originale

Collector’s Edition (disponibile presso negozi selezionati, sia per PC che console)

Copia del gioco

Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella

SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa

Premium Collector’s Edition (disponibile sul negozio ufficiale di Bandai Namco, sia per PC che console)

Copia del gioco

Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella

Replica ufficiale dell’elmo di Malenia in scala 1:1

SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto

Ricordiamo che Elden Ring uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 25 febbraio 2022.