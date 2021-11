Marvel's Guardians of the Galaxy: un trailer raccoglie i giudizi della critica

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Marvel’s Guardians of the Galaxy, l’action singleplayer sviluppato da Eidos Montreal. Il video raccoglie i giudizi della critica internazionale che, così come qui da noi, ha accolto molto positivamente il gioco dedicato agli squattrinati Guardiani e alle loro peripezie galattiche. Particolarmente apprezzato è stato l’elemento narrativo del gioco, che vede i nostri Guardiani cercare di superare avversità interne ed esterne per diventare una famiglia sempre più unita (e già che ci sono salvare la galassia).

Marvel’s Guardians of the Galaxy, disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch tramite cloud, presenta anche una colonna sonora anni ’80 di prim’ordine, di cui quella Kickstart My Heart che potete sentire nel trailer è solo la punta dell’iceberg.