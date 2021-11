Splitgate: nuovo aggiornamento, presto in arrivo la nuova stagione

Arriva l’aggiornamento di novembre di Splitgate, lo sparatutto multiplayer competitivo che ha decisamente sorpreso milioni di giocatori con l’efficacia della sua formula di gameplay. In questa patch, possiamo trovare cambiamenti principalmente all’interfaccia e all’organizzazione delle partite personalizzate. È stata infatti aggiunta la possibilità di introdurre modificatori che rendano asimmetrico il bilanciamento, per esempio dando a una squadra più vita ma la possibilità di utilizzare i portali, mentre l’altra può trovarsi con portali disattivati ma armi migliori; numerose saranno in ogni caso le combinazioni possibili. Sarà inoltre possibile salvare le proprie impostazioni, così da non doverle reinserire manualmente ogni volta che si crea una partita personalizzata.











La fine del mese segnerà anche la chiusura della Stagione 0, lanciata a fine agosto. La conclusione di questa stagione e l’avvio della prossima non segnerà però il lancio ufficiale di Splitgate, previsto per il 2022, ma va intesa come un ulteriore aggiornamento pre-lancio.