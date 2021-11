Farming Simulator 22 ci offre una panoramica del suo parco mezzi

L’agricoltura intensiva su ampie estensioni richiede necessariamente mezzi adeguati, e Farming Simulator 22 intende offrircene in abbondanza. A dimostrarlo ci pensa il Garage Trailer da poco pubblicato da GIANTS Software, che ci offre una panoramica degli oltre 400 veicoli e macchinari agricoli. Fra i rinomati marchi su cui potremo contare, figurano Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland e Valtra, che hanno collaborato con gli sviluppatori per assicurare una riproduzione accurata nei dettagli. Oltre ad aver migliorato l’aspetto grafico, Farming Simulator 22 ha attuato dei passi in avanti anche nel comparto audio, con effetti sonori che riproducono perfettamente quelli delle diverse ambientazioni di gioco e dei componenti meccanici e idraulici di ogni macchina.