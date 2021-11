Total War: Warhammer III ha una nuova data d'uscita, sarà su Game Pass

Dopo il rinvio di qualche tempo fa, SEGA e Creative Assembly hanno rivelato la nuova data d’uscita per Total War: Warhammer III, prevista per il 17 febbraio 2022. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer che presenta gli Ogre Kingdoms, fazione che sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che preordineranno il gioco o lo acquisteranno nella prima settimana dal lancio; successivamente, questo schieramento e i suoi due lord leggendari saranno disponibili tramite DLC.

Non è però finita qui. Come rivelato da Microsoft, Total War: Warhammer III arriverà infatti su Xbox Game Pass a partire dal day one. Sembra però che questa versione non includerà gli Ogre Kingdoms, visto che l’annuncio parla di sei fazioni, dunque Khorne, Nurgle, Tzeentch, Slaneesh, Kislev e Cathay, incluse nel gioco base.