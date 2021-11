Marvel's Avengers: Spider-Man arriva su PS4 e PS5 a fine mese

Crystal Dynamics ha approfittato dell’ultimo War Table per annunciare la data di uscita del contenuto aggiuntivo dedicato a Spider-Man, prerogativa delle sole versioni PS4 e PS5 di Marvel’s Avengers. Lo studio ha fatto sapere che l’Uomo Ragno volteggerà sulle console PlayStation a partire dal 30 novembre e sarà il protagonista di un’apposita mini-campagna che lo vedrà al fianco di Ms. Marvel e Black Widow contro le forze AIM.

Lo stesso giorno verrà pubblicato anche un aggiornamento per tutte le altre versioni del gioco, il quale aumenterà il level cap di tutti gli eroi, aggiungerà nuovi oggetti di personalizzazione estetica, nonché un raid inedito ambientato dopo gli eventi di War for Wakanda.

Questo sarà l’ultimo update di Marvel’s Avengers per il 2021, mentre ancora non si conoscono i piani per il futuro.

