Sony ha acquisito una quota di minoranza di Devolver Digital

In seguito alla quotazione di Devolver Digital sulla Borsa di Londra, Sony ha annunciato di aver acquisito una quota di minoranza del publisher indie pari al 5% dell’intero capitale quotato. La compagnia giapponese si è detta onorata di essere tra gli investitori di Devolver Digital, e non vede l’ora che quest’ultimo metta in risalto sempre più videogiochi indipendenti.

Nel frattempo, sempre dopo la quotazione in Borsa, il publisher ha confermato di aver acquisito tre studi di sviluppo: si tratta di Dodge Roll, celebre per il roguelite Enter The Gungeon, Nerial, gli sviluppatori di Reigns, e infine Firefly Studios, autori della serie Stronghold.

