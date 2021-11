Gran Turismo 7: un dietro le quinte sulla modalità Scapes

Appassionati di auto e di fotografia virtuale, questo è il contenuto che fa per voi: Kazunori Yamauchi in persona ci porta alla scoperta di Scapes, una modalità fotografica introdotta per la prima volta in GT Sport che tornerà anche in Gran Turismo 7.











Grazie a Scapes è possibile innestare le controparti digitali delle numerose vetture presenti in Gran Turismo 7 all’interno di oltre 2500 fotografie reali in alta definizione. È poi possibile modificare l’immagine sfruttando diversi strumenti di editing, applicare filtri e altre impostazioni fotografiche. Da notare che tale modalità supporterà anche il ray-tracing in tempo reale su PS5.

Vi ricordiamo, infine, che Gran Turismo 7 sarà disponibile dal 4 marzo non soltanto su PS5, ma anche su PS4.