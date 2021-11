eFootball: rinviato il lancio della versione completa

Pubblicato in uno stato tutt’altro che ottimale, passateci l’eufemismo, eFootball avrebbe dovuto vedere il lancio della versione completa tra pochi giorni, invece Konami ha deciso di rinviare l’uscita della versione 1.0 del videogioco calcistico alla prossima primavera. Il publisher spiega che il rinvio si è reso necessario a causa delle numerose criticità che affliggono il gioco.

Non è tutto, però, dal momento che la compagnia giapponese ha annunciato la cancellazione del Premium Player Pack, un controverso DLC contenente degli oggetti virtuali utilizzabili solo al lancio dell’edizione completa di eFootball. In seguito alla cancellazione del contenuto aggiuntivo, Konami ha dato il via ai rimborsi automatici per chiunque abbia effettuato il pre-order del DLC.

Nel frattempo, come previsto, nella giornata odierna verrà pubblicata la prima patch correttiva di eFootball che porterà il gioco alla versione 0.9.1.

